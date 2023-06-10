Kimyonun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Böyle her yerden vitamin fışkırmaya başladı!

A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, C vitaminleri de bulunmaktadır. Ayrıca kimyon tıbbi özellikleri bulunan “timol” açısından zengindir ve buna bağlı olarak uçucu yağ bulundurur.

Sindirim Sistemi İçin Faydalıdır

Kimyon tohumunun sindirim sistemi için faydalı olduğunu bilen insanlar binlerce yıldır tüketmektedir, faydasını da bilmekteyiz.

Anti Kanserojendir, Tümör Gelişimini Azalttığı Biliniyor

Kimyon Tohumu aynı zamanda anti kanserojen özelliklere de sahip olduğunu biliyoruz. Hasta olmadan doktorunuzun kontrolünde tüketiniz. Çünkü Kimyon tohumundan mide ve karaciğer tümörlerinin gelişimini azalttığı ve buna bağlı olarak yok ettiği görülmüştür.Ayrıca anason ile birlikte kullanımda anne sütünü artırmada yardımcıdır.

Çocukların Gaz Sancısına Kimyon

Çocuklarda gaz sancısı ebeveynlerin büyük sorunlarındandır. Bir çay kaşığı anne sütüyle bir çimdik kimyonu karıştırın her gün düzenli olarak içirin ve en az 3 gün tekrarlayın.

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Ayrıca 0 ile 3 aylık bebeklerde sık görülen kolik ağrısına karşı da fayda sağlar.

Gaz Sorunu İçin Kimyon

Demir Kaynağı Olan Kimyon: “Gaz Sancısına, Kanserden Korunmaya da Lüzumlu Gıdadır! Kimyonu kaynamış su ile karıştırılıp içebilirsiniz. içile bilmektedir. Şişkinlik ve gaz sıkıntılarınıza fayda sağlayabilir.



Hızlı Zayıflama Formülü Kimyon Tohumu Çayı

için çayının hazırlanması, tohumların suya atılarak bekletilip içilmesi, tozunun yoğurda karıştırılarak yenmesi veya çorbalara çok miktarda karıştırılması gerekir.

Zayıflatıcı Kimyon Tohumu Çayı Nasıl Hazırlanır?

İki yemek kaşığı kimyon tohumunu suda bir gece bekletin. Ertesi sabah tohumları kaynatın. Suyunu süzün ve 1 çay kaşığı limon suyu katın. Her sabah aç karnına bu çayı iki hafta boyunca için.

Kimyon Tohumunun Diğer Faydaları;

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Balgam söktürücü etkisi vardır.

Sindirime yardımcı olur.

Vücudun magnezyum ihtiyacını karşılamaya yardımcıdır.

Böbrek ve karaciğer temizliğinde önemli bir etkisi vardır.

Uykusuzluğa ve gerginliğe iyi gelir.

Demir ve C vitamini yönünden zengin olduğu için bağışıklığı

güçlendirir.

Kansızlığa ve diyabete iyi gelir.

Bulgur, Köfte ve Et yemeklerinde , salatalarda ve çorbalarda kimyonu eksik etmeyin ancak miktarına dikkat edin ki yemeğinizin tadı acı olmasın.

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