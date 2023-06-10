Kimyonun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Böyle her yerden vitamin fışkırmaya başladı!
Kimyon son yıllarda ülkemizde de ciddi olarak gündemden düşmeyen yaşamımıza lüzumlu mineral ve demir açısından harika bir besindir, akciğerlerden başlayıp tüm vücut hücrelerine kadar oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobin maddesinin de ayrılmaz parçasıdır. Kimyon enerji üretimi ve metabolizma için önemli enzim sistemlerinin parçasıdır. Demir bağışıklık sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.
A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, C vitaminleri de bulunmaktadır. Ayrıca kimyon tıbbi özellikleri bulunan “timol” açısından zengindir ve buna bağlı olarak uçucu yağ bulundurur.
Sindirim Sistemi İçin Faydalıdır
Kimyon tohumunun sindirim sistemi için faydalı olduğunu bilen insanlar binlerce yıldır tüketmektedir, faydasını da bilmekteyiz.
Anti Kanserojendir, Tümör Gelişimini Azalttığı Biliniyor
Kimyon Tohumu aynı zamanda anti kanserojen özelliklere de sahip olduğunu biliyoruz. Hasta olmadan doktorunuzun kontrolünde tüketiniz. Çünkü Kimyon tohumundan mide ve karaciğer tümörlerinin gelişimini azalttığı ve buna bağlı olarak yok ettiği görülmüştür.Ayrıca anason ile birlikte kullanımda anne sütünü artırmada yardımcıdır.
Çocukların Gaz Sancısına Kimyon
Çocuklarda gaz sancısı ebeveynlerin büyük sorunlarındandır. Bir çay kaşığı anne sütüyle bir çimdik kimyonu karıştırın her gün düzenli olarak içirin ve en az 3 gün tekrarlayın.
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Ayrıca 0 ile 3 aylık bebeklerde sık görülen kolik ağrısına karşı da fayda sağlar.
Gaz Sorunu İçin Kimyon
Demir Kaynağı Olan Kimyon: “Gaz Sancısına, Kanserden Korunmaya da Lüzumlu Gıdadır! Kimyonu kaynamış su ile karıştırılıp içebilirsiniz. içile bilmektedir. Şişkinlik ve gaz sıkıntılarınıza fayda sağlayabilir.
Hızlı Zayıflama Formülü Kimyon Tohumu Çayı
için çayının hazırlanması, tohumların suya atılarak bekletilip içilmesi, tozunun yoğurda karıştırılarak yenmesi veya çorbalara çok miktarda karıştırılması gerekir.
Zayıflatıcı Kimyon Tohumu Çayı Nasıl Hazırlanır?
İki yemek kaşığı kimyon tohumunu suda bir gece bekletin. Ertesi sabah tohumları kaynatın. Suyunu süzün ve 1 çay kaşığı limon suyu katın. Her sabah aç karnına bu çayı iki hafta boyunca için.
Kimyon Tohumunun Diğer Faydaları;
İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
Balgam söktürücü etkisi vardır.
Sindirime yardımcı olur.
Vücudun magnezyum ihtiyacını karşılamaya yardımcıdır.
Böbrek ve karaciğer temizliğinde önemli bir etkisi vardır.
Uykusuzluğa ve gerginliğe iyi gelir.
Demir ve C vitamini yönünden zengin olduğu için bağışıklığı
güçlendirir.
Kansızlığa ve diyabete iyi gelir.
Bulgur, Köfte ve Et yemeklerinde , salatalarda ve çorbalarda kimyonu eksik etmeyin ancak miktarına dikkat edin ki yemeğinizin tadı acı olmasın.
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