Zayıflatan (Ayda 12 kilo) yağ yakıcı kür! Kilo verdiren ve yağ yaktıran bir ekmek: Bu ekmeğe tam not

Çalışmanın ortak yazarı Rikard Landberg, Woman's World'e yaptığı açıklamada, İsveç'in herkesi rafine edilmiş versiyonlar yerine tam tahıllı gıdaları yemeye teşvik eden ulusal diyet tavsiyelerinin kilo verme etkinliğini test etmek için yüksek lifli çavdar diyetini düşük lifli rafine buğday diyetiyle karşılaştırdıklarını belirtti. Katılımcılar, çalışma süresi boyunca düşük kalorili bir diyet yaptılar. Araştırmacılar, vücut ağırlıklarını ve kompozisyonlarını sıfır, altı ve 12. haftalarda, açlık kan örneklerini toplayarak ölçtüler.

Yeni araştırmalar, ekmek de dahil olmak üzere çavdar bazlı gıdaların, rafine buğdaylı gıdalara göre kilo kaybı için daha iyi bir seçim olduğunu ortaya koyuyor. Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, buğday ürünlerine kıyasla çavdar açısından zengin bir diyetin kilo verme üzerindeki olumlu etkilerini inceledi. Rafine buğday yerine yüksek lifli çavdar (tam tahıllı çavdar) tüketen kişilerin kendilerini daha tok hissedip edemeyeceği ve bu nedenle uzun vadede hipokalorik bir diyette olmayı daha kolay bulup bulamayacaklarını keşfetmek üzere araştırma yapıldı.

12 HAFTALIK ARAŞTIRMA

12 haftalık bu çalışmaya İsveç'te 30 ile 70 yaşları arasında 242 obez erkek ve kadın incelendi. Katılımcıları, günde 30 gram çavdar ekmeği, kahvaltılık gevrek ve kraker gibi yiyeceklerle veya 8 gram rafine buğday çeşitleri dışında her gün aynı türden lif bakımından zengin çavdarlı yiyecek tüketen gruplara ayırdılar.

LİF GRUBU KİLO VERDİ

Her iki grubun da lif grubu 3,9 kg kaybetti ve buğday tüketenler 2,8 kg kilo verdi. Landberg, bunun kulağa küçük bir fark gibi gelebileceğini, ancak 1,08 kg ve yüzde 0,54 daha fazla vücut yağı kaybeden lif grubunun oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Birkaç kilo bile kaybetmenin, organ çevresindeki yağ kaybı nedeniyle insülin duyarlılığı, kalp hastalığı ve tip 2 diyabetin diğer risk faktörleri üzerinde olumlu etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

Katılımcıları daha uzun süre tok tutmak için çavdar veya buğdayın daha iyi bir seçenek olduğu konusunda herhangi bir fark bulunmamakla birlikte, sonuçta çavdar bazlı gıdaların ikisinin açık ara kazananı olduğu sonucuna vardılar. Çalışmanın ortak yazarı Kia Nøhr Iversen, "Tam tahıllı çavdarın kilo vermek için iyi olmasının kesin nedenlerini aramaya devam ederken, tavsiyemiz buğday ekmeği yerine çavdar ekmeğini seçmek" dedi.

Diyetinize daha fazla çavdar eklemenin birçok yolu var. Ayrıca, aşırı vücut yağını kontrol altında tutarak uzun vadede gerçekten işe yarıyor! Diğer kilo verdiren İnanılmaz tarifler ise söyle;

Zayıflatan (Ayda 12 Kilo) Tarifi İçin Malzemeler

2 Adet Yeşil Elma

1 Adet Limon

2 Adet Çubuk Tarçın

4 Adet Tane Karanfil

1 Çay Kaşığı Karabiber

3 Litre Su

Zayıflatan tarif (Ayda 12 Kilo) Tarifi Nasıl Yapılır?



Yeşil elmayı ve limonu soymadan 5, 6’şar parça olacak şekilde doğruyoruz ve diğer tüm malzemelerimizle tencereye koyup kaynamaya bırakıyoruz.

Elmalar pörsümeye başladığında tencerenin altını kapatıp içeceğimizi süzüyoruz. İster sıcak ister soğuk her gün 2 bardak içebilirsiniz ve dolapta muhafaza edebilirsiniz. İnanılmaz bir tarif ayda 8 kilo verdi eğer yediklerinize de dikkat ettiğiniz takdirde 10-12 kilo arası çok rahat verebilirsiniz! Bu arada hamileler, tansiyon ve mide rahatsızlığı olanların içmemesini öneriyoruz.

Ekmek ölçülü tüketildiği zaman kilo aldırmaz. Ancak ekmeğin yanında bir de kalori oranı yüksek yiyecekler tüketirseniz, bu kilo almanızı sağlayacaktır. Günde 1 ince dilim ekmek tüketmeniz ve yanındaki yiyeceklere dikkat etmeniz kilo almanıza neden olmayacaktır.

Yağ Yakıcı Tarif Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı light yoğurt

2 tane salatalık

Tuz

Nane

Ama yoğurt içerisinde bulundurduğu kalsiyumla yağ yakımını sağlar. Özellikle spor sonrasında tüketeceğiniz süt, yoğurt, cacık gibi kalsiyum içeren besinler kilo verdirir. Tarifimiz çok basit :

2 su bardağı light yoğurdu kaseye alıp karıştıralım. Üzerine rendelenmiş 2 tane salatalık katalım. Biraz da tuz ilave ettikten sonra üzerine nane serpelim. Afiyet olsun!