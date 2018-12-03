Zayıflamak isterken canından oldu

Muğla'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan ve rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastane hayatını kaybeden Mustafa Lüleci (29), son yolculuğuna uğurlandı.

Lüleci'nin, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınan cenazesi, bugün öğlende Menteşe 41 Evler Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Lüleci'nin babası Necati Lüleci, ağabeyi Adem Lüleci, esnaf arkadaşları, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Lüleci, kılınan cenaze namazının ardından, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.