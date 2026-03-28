Yaşam
Kaçak bakımdan kurtarıldılar! 33 uçan sincap korumaya alındı
Kaçak bakımdan kurtarıldılar! 33 uçan sincap korumaya alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kaçak yollarla bakıldığı belirlenerek el konulan 33 'uçan sincap', tedavi ve bakım süreci için Antalya Doğal Yaşam Parkı’na getirildi.

Foto - Kaçak bakımdan kurtarıldılar! 33 uçan sincap korumaya alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kaçak bakımdan kurtardığı 33 uçan sincap, tedavi ve rehabilitasyon süreci için Antalya Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. Bayram öncesi parka getirilen şeker planörlerinin muayenelerinin tamamlandığını belirten Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, "Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kaçak yollarla bakıldığı tespit edilen 33 şeker planörü parkımıza getirildi. Gerekli sağlık muayeneleri ve parazit kontrolleri yapıldı. Rehabilitasyon sürecine geçildi. Onların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Foto - Kaçak bakımdan kurtarıldılar! 33 uçan sincap korumaya alındı

Kliniğe getirilen hayvanların durumunu anlatan Demir, "Koloni içerisinde gebe, engelli, hasta, sağlıklı ve yavru bireyler bulunuyor. Bu nedenle her biri için ayrı ayrı sağlık değerlendirmeleri yapıyoruz" dedi.

Foto - Kaçak bakımdan kurtarıldılar! 33 uçan sincap korumaya alındı

Şeker planörlerinin doğal yaşam koşullarına uygun şekilde bakım gördüğünü söyleyen Demir, "Şeker planörleri Endonezya menşeli keseli hayvanlar. Günün belli saatlerinde karanlık ortamda kalmaları gerekiyor. Bu nedenle yaşam alanlarını buna uygun şekilde düzenledik. Ayrıca onlar için uygun hazırlanan özel bir beslenme programı uyguluyoruz" diye konuştu.

Foto - Kaçak bakımdan kurtarıldılar! 33 uçan sincap korumaya alındı

Şeker planörlerinin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirten Demir, rehabilitasyon sürecinin ardından hayvanların uygun koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

