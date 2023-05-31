Zavallılar seçim hezimeti sonrası iyice delirdiler! İzmir B.Belediyesi CHP’ye oy vermeyenleri ifşa edecek!

Seçim hezimetinin ardından muhalif partiler adeta çığrından çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli sosyal medya hesabından farklı partilere oy verenlere tepki göstererek "Acıma yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye bir kez daha “Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

Erdoğan’ın açık ara farkla galibiyeti, muhalif seçmeni hayal kırıklığını uğratırken tehdit içeren paylaşımlar sosyal medyada tepkiye sebep olmaya devam ediyor. Muhalif şirketler oy fotoğrafı istenerek işten çıkartma tehditleri yaşandı. Bunun bir örneği ise CHP’nin kalesi olarak görülen İzmir’de yaşandı.

OY VERMEYENLERİN LİSTESİNİ HAZIRLADILAR

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli ve aynı zamanda Menemen CHP üyesi olan Hayriye Çelik seçimin ardından skandal sözlere yer verdi.

Çelik, İzmir Büyükşehir ve CHP’li ilçe belediyelerinde kendisi ve yakınları çalışıp, seçim sürecinde diğer siyasi partiye destek olanların tespit ettiklerini ve liste hazırladıklarını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Acıma yok” diyen Çelik, o kişileri işten çıkartıp yerine seçimde gönüllü olarak CHP’ye çalışan partilileri alacaklarını ima etti.

“GİT DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞ”

Çelik sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

“Babası, annesi, abisi, ablası, kardeşi CHP ilçe belediyelerimizde ya da Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz.

Acıma yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz. Onlara yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak. Madem bu partiyi sevmiyorsun, belediyesine de tenezzül etme. Git devlet kurumlarında çalış.”