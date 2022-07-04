Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL

Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayıma geçilirken, hükümetten gelen 'Enflasyon farkı' söylemleri dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da enflasyon farkı ile ücretlerde yeni düzenlemelerle bütün kesimlerin rahatlayacağını bildirdi. Bunun yanında Ocak ayında olduğu gibi maaş zamlarının yanında sosyal refah artışı adı altında yeni düzenlemeler için çalışmalar yürütülüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memurların yeni maaşları Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulmasının ardından belli olacak.

Emekliye ne kadar enflasyon farkı verilecek?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar Temmuz zammı alacak. Bunun yanında memur maaşları ise 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek.

Memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu rakam Ocak ayında yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

Memur toplu sözleşme zammı ne kadar alacak?

Burada toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması masada yer alıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse enflasyon farkı ile birlikte memurlar yüzde 10 zam alacaklar. Asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere Temmuz zammı Haziran ayı enflasyon oranı sonrasında belli olacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon beklenti anketine göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 3,77 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

2022 Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

Yaptığımız hesaplamara göre zam oranları;

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75

6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25

Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

Memur ve memur emeklisi zammı 40,25

Ek zam beklentisi yüzde 3

Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar?

6 aylık enflasyon beklentilerine göre;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya, (Ek zamlı 9.210 TL)

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya, (Ek zamlı 6.144)

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya,

2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya çıkacak.

Memur maaş tabanları nedir?

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25

Memur - 6429 - 8688 - 9016 - 9210

Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6015 - 6144

Temmuz zammı sonrası memur maaşları ne kadar kaç TL olacak?

UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 29915 - 30555

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15691 - 16027

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9613 - 9818

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12157 - 12417

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27363 - 27948

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15655 - 15990

POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13613 - 13904

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18670 - 19069

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11712 - 11963

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16045 - 16388

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10003 - 10217

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25763 - 26314

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15160 - 15484

VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12627 - 12897

AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15335 - 15663

UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25

Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21681 - 22145

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19164 - 19574

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7353 - 7511

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7195 - 7349

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12561 - 12829

Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7652 - 7816

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7192 - 7346

Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9022 - 9215

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6279 - 6413

Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17164 - 17531

İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7398 - 7556

Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7398 - 7556

Memur sosyal yardım ödenekleri ne kadar?

Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25

65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1521 - 1554

Evde bakım desteği - 2354 - 3182 - 3302 - 3373

Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3182 - 3302 - 3373

Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1214 - 1240

Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1821 - 1860