7 milyonu aşkın kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 30’luk zam ile yeni asgari ücretin net 5 bin 500 lira olduğunu, işverene de 100 lira destek verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bunun bir ara zam olduğunu gerçek zammın yılbaşında yapılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi. Peki, asgari ücret zammı ne zaman yatar?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatar? Asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak?

Asgari ücret zammı temmuz ayı maaşlarına yansıyacak. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

2022'nin ikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret hesabına ilişkin tabloyu paylaştı.

Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak.

Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı.

Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibarıyla ek yüzde 30'luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 Türk lirasına çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Hayırlı olsun."