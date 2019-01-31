Zam yağmuru cezasız kalmıyor

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa tepki gösteren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz” açıklamasında bulundu. Fiyatların mevsim normallerinde olmadığını söyleyen Pakdemirli şu mesajları verdi:

-Piyasalarda her gün daha fazla denetim yapıyoruz. Özellikle en güzel denetim vatandaşın denetimidir. Vatandaş bakacak, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır. Hangi market ucuzsa ürünleri oradan almaya yönelirse fiyatlar dengeye ulaşır. Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz. Sebze meyve gıda artışları düşük olur. Yıl içerisinde birbirini dengeliyor. Enflasyona olan olumsuz katkıları şu an için öyledir, ancak geçen yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl da öyleydi.

-Gıda komitesi özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile çok ciddi çalışmaya başladı. 3 bakan anlık kararları alıyoruz. Birbirimize dokunduğumuz noktalarda çok hızlı kararlar alıyoruz. Birçok konuda geç kalmamış oluyoruz. Hal yasası tabii ki yüzde 30-40. Aynı zamanda perakende yasasını da ele almamız lazım.

“Etle ilgili tüketicinin tercihi varsa eksikleri tamamlamak için planımızı ortaya koyduk” diyen Pakdemirli, “Bu durum 2021 itibariyle sorun olmaktan çıkacaktır. Piyasaları dengelemek için yurtdışı daha ucuz olacaksa tercih etmeliyiz. Burada önemli olan tüketicinin daha ucuza yemesidir, üretici için de kârlılığı belli düzeyde tutulacak şekilde yapılması gerekiyor” dedi.