Zalim Çin protesto edildi! Doğu Türkistan’daki soykırım durdurulsun

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Komünist Çin yönetiminin, yıllardır Doğu Türkistan’da sistematik bir şekilde uyguladığı zulüm politikaları, dünyanın sessizliği eşliğinde derinleşmeye devam ediyor. Çin’in “radikalizmle mücadele” ve “terörle savaş” adı altında yürüttüğü bu politikalar, gerçekte milyonlarca Müslüman Uygur Türkü’nün kimliğini, inancını ve kültürünü hedef alan bir asimilasyon ve soykırım sürecine dönüşürken Doğu Türkistanlılar, acılar içerisinde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Çin, uluslararası arenada uyguladığı sansür ve baskıyla Doğu Türkistanlı Müslümanların sesini gün geçtikçe kısarken Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Çin’in soykırım politikalarına karşı bir eylem gerçekleştirdi. Dün, Türk İslam Kültür ve Medeniyetinin dünyaya hâkim olması için var gücüyle çalışan Yesevi Alperenler Derneği öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşu Çin’in Doğu Türkistanlılara uyguladığı zulme karşı Fatih Saraçhane Parkı’nda yürüyüş yaptı. Aralarında TÜGVA, İHH, UDEF ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar birliğinin de aralarında bulunduğu birçok STK üyesi duyarlı Müslüman, ellerinde Türkiye ile doğu Türkistan bayraklarıyla soykırımcı Çin aleyhine slogan attı ve hayatını kaybeden kişiler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Platform adına basın açıklaması yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşad Mican, sistematik baskılara dikkat çekerek “Camiler yıkılmış, mezarlıklar tahrip edilmiş, Ramazan’da ibadet ve oruç yasaklanmıştır. Bu uygulamalar, sadece dine değil, Uygur Türklerinin kimliğine yönelik açık bir soykırımdır” dedi.

Kaynak: Yeniakit Gazetesi