Zafer için son dua Ayasofya-i Kebir Camii’nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını bu akşam Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılacağı akşam namazı ile tamamlayacak.
HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim geleneklerini sürdürmeye devam ediyor. Yarın gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmalarında yoğun bir program geçiren Başkan Erdoğan, seçim maratonunu İstanbul’da sürdürüyor.
İlk olarak Arnavutköy'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güngören'de vatandaşlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 -28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinde olduğu gibi bu seçim çalışmalarını da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde nihayete erdirecek. Öte yandan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve çok sayıda vatandaşın da Erdoğan’a eşlik etmesi bekleniyor.
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