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Gündem Zabıta üniformasıyla yakalandı
Gündem

Zabıta üniformasıyla yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, bir ihbar üzerine Afgan uyruklu, üzerinde zabıta üniforması bulunan bir şahsı yakaladı. Sahte zabıtayı polislere teslim eden ekipler, adli ve idari işlem başlatılmasını sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 07:20:00 -
Zabıta üniformasıyla yakalandı

Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ihbarları dikkate alarak, vatandaşın güvenliği için denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede ilçede faaliyet gösteren bir esnaf, Ulu Cami yanında bulunan park içerisinde şüphelendiği ve yabancı uyruklu olabileceğini düşündüğü bir şahsı Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, belirtilen S.M. adlı şahısla görüştükten sonra, yabancı uyruklu olduğunu anlamaları üzerine şahsı amirliğe getirdi.

Şahsın Türkçesinin yetersiz olduğu ve üzerinde zabıta üniforması bulunmasından dolayı ekiplerce inceleme başlatıldı. 20'li yaşlarda olan S.M.'nin üzerinden bir adet noter onaylı belge, cep telefonu ve birçok sim kartı bulundu. Şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için üzerinde bulunan belgeler, Tarsus Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. S.M.'nin üzerindeki resmi üniformaya el konulurken, şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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