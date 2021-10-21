Z kuşağına ilginç çağrı: Bu dandik ekonomistler sizleri böyle kekliyor

Veryansın TV Yazarı Nihat Genç, "fikir özgürlüğü" olmadan "ekonomik kalkınma" olmayacağı şeklindeki iddiaların koca bir palavradan ibaret olduğunu söyledi.

Bu yalanın akademideki derslerde dahi anlatıldığını belirten Genç, "Hukukla özgürlüklerle ekonomik kalkınmanın hiç alakası yoktur, ey gençler, bu dandik ekonomistler yine sizleri kekliyor" dedi.

"Özgürlüklerle ekonomik kalkınma eşdeğerdir lafı, palavradır" diyen Nihat Genç kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı.

"Sabah baktım, sözde muhalif yazarların nerdeyse alayı, hukuk artı özgürlükler artı gelsin ekonomik güven ve kalkınma, tezini yağlaya ballaya işliyor, hatta ciddi akademisyenler dahi fikir özgürlüğü olmadan ekonomik kalkınma olmaz diye geveliyorlar.

Ulan bu kadar yalan olur mu, Allah çarpar!

Fikir özgürlükleriyle ekonomik kalkınmanın ne alakası varmış, düpedüz sıkıyorlar, çoluk çocuğa masal anlatıyorlar, ve çok büyük laf etmiş gibi de tafralarından geçilmiyor!

Üstelik bu yalanları akademide derslerde dahi anlatıyorlar!

Hukukla özgürlüklerle ekonomik kalkınmanın hiç alakası yoktur, ey gençler, bu dandik ekonomistler yine sizleri kekliyor!

Son yüzyılın dört büyük akıllara seza kalkınma hamlesi vardır, ve dördünde de birey ve kurumların hukuki özgürlükleri nerdeyse hiç yoktur.

Mesela, bir, Hitler Almanyası, bir kaç yılda yüzbinlerce motosiklet, jeep, onbinlerce tank ve denizaltı vs. yapacak ve dünyaya meydan okuyacak kadar zenginleşirken ülkede fikir özgürlüğü ve hukuk adına hiç bir şey yoktu!

İki, savaş yıllarında Amerika'da devlet disiplini vardı mesela grev dahi yasaktı ve yüzbinlerce uçak yapacak güce ulaştı ve savaş sonrası dolar sıçan Amerika'yı dünya devi yapan kalkınmasının motoru savaş yıllarındaki ekonomik disipline borçludur, buna ekonomide büyük patlama derler, ve o yıllardaki şaşaayı bir daha yakalayamadı!

Üç, Japonya, savaş sonrası vahşi derecede aşırı samuray disiplini her işyerine hakimdi, Japonlar hak ve hukuk hiç demeden büyük şirketlerin gönüllü köleleri gibi sekiz değil 16 saatlere varan çalışmalarla, yani insanlık dışı koşullarda, 1970'lerden itibaren dünya devi oldular!

Dört, aynı şekilde, bugünkü Çin, henüz 1970'li yıllarda on milyonlarca insan açlıktan ölürken, Mao sonrası dönemde Komünist Partisi direktifleriyle planlı kontrollü kalkınma modeliyle bugün dünya devi haline geldi, ülkede insan haklarına dair kırıntı yokken!

Yani, son yüzyılda Amerika, Çin, Japonya ve Almanya devlet kontrolünde milli seferberlik milli dayanışma ve aşırı yasaklarla milli bir disiplin içinde teknoloji devi oldular!

Kısaca, özgürlüklerle ekonomik kalkınma eşdeğerdir lafı, palavradır!

Muhalefet yapacaksınız diye tarihle ve ekonomik rakamsal gerçeklerle oynamayın!

Gerçeği söyleyin, ve rakamsal gerçeklerden ders çıkartın, ki, mesela, milli seferberlik ve dayanışma duygusunu da böylelikle yabana atmayın, özgürlük cilasıyla ülkeyi ve doğayı ve bütün zenginlikleri yine şirketlerin kucağına oturtmayın!"