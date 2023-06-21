'Yüzüncü Yıl' darbesi! 1025 hedefe operasyon 952 gözaltı
Ülke genelindeki uyuşturucu operasyonunda 952 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı.
Ülke genelindeki uyuşturucu operasyonunda 952 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik ülke genelinde düzenlenen "Yüzüncü Yıl Operasyonu"na ilişkin detayları paylaştı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Başta gençlerimiz olmak üzere geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu satıcılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."
1025 HEDEFE OPERASYON
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde il emniyet müdürlüklerince 1025 hedefe yönelik "Yüzüncü Yıl Operasyonu" yapıldı.
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İŞTE OPERASYONUN DETAYLARI
1025 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı.
952 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yurt genelinde düzenlenen "Yüzüncü Yıl Operasyonu"nda, 952 şüphelinin yakalandı, çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi.