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"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Avrupa'ya örnek oldu

- Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Avrupa'ya da ilham verdi- Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın:"LEN Başkanı Pavilo Barelli projeye büyük ilgi gösterirken, LEN üyesi bütün ülkelere benzer projelerin yapılması yönünde tavsiyelerde bulundu"

15 Mart 2019 Cuma 14:59
"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Avrupa'ya örnek oldu


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Avrupa'da da ilgiyle karşılandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yoğun çalışmaları neticesinde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine, Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Başkanı Pavilo Barelli'nin büyük ilgi gösterdiğini aktardı.

Projenin geçen ay LEN'de yapılan sunumla bütün üye ülkelere tanıtıldığını belirten Yalçın, "LEN Başkanı Pavilo Barelli projeye büyük ilgi gösterirken, LEN üyesi bütün ülkelere benzer projelerin yapılması yönünde tavsiyelerde bulundu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de binlerce gence ulaşan projenin takdirle karşılandığını vurgulayan Yalçın, "Sayın Bakanımızın büyük destekleri neticesinde hayata geçirilen projemizin, uluslararası anlamda böylesine büyük bir destek görmesi bizleri fazlasıyla gururlandırdı." açıklamasında bulundu.

Başkan Erkan Yalçın, LEN'in en önemli projelerinden "Yüzmeyi Öğren, Boğulmayı Önle" programının, 20 Mart Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'nin katılımıyla, Avrupa Birliğinin Brüksel'deki merkezinde özel bir sunumla tanıtılacağını da dile getirdi.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:59
  1. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi
  2. Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Başkanı Pavilo Barelli
  3. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın

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