Yüzdeki kahverengi lekelerin tedavisi için bitkisel doğal maske! vücutta kahverengi lekelere son

Cildinizin herhangi bir yerinde oluşan kahverengi lekelere hiperpigmentasyon denir. Hiperpigmentasyon cildin bazı bölgelerinde normalden fazla melanin üretilmesiyle ortaya çıkar. Vücudumuzdaki melanin gözlere, cilde ve saçlara rengini veren renk hormonu olarak kabul edilir.

Ciltte kahverengi lekeler neden olur?

Yüzde oluşan kahverengi lekeler; gebelikte yaşanan hormonla menopoz, cilt alerjisi, yetersiz kişisel sağlık bilgisi, dalgalanmalar, genetik nedenler, stres ve depresyon gibi birçok etken tetikleyebilir.

Hem erkek hem de kadınlarda görülebilen bir cilt rahatsızlığı olan kahverengi lekeler, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu noktada bu lekelerin neden oluştuğu ve lekelerin tedavisi hakkında Dermatoloji Uzmanı Doktor Şule Gençoğlu, önemli bilgiler verdi.

İlaçlar, kozmetik ürünler

“Ciltteki kahverengi lekeler, deriye rengini veren melonosit isimli hücrelerin sayı ve fonksiyonel olarak artması sonucu oluşur” diyen Uzman Doktor Gençoğlu, “Ciltteki lekeler en sık güneş ışınlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bunun dışında kahverengi lekeler; hamilelik, troid hastalıkları, ilaçlar (doğum kontrol ilaçları), bazı kozmetik ürünler, hormon tedavileri ve yaşa bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir” şeklinde konuştu.

Nasıl tedavi edilir?

Kahverengi lekelerin tedavisinde en önemli hususun lekeler oluşmadan tedbir almak olduğunu da ifade eden Dermatoloji Uzmanı Doktor Şule Gençoğlu, şunları kaydetti:

“Lekeler konusunda tedbir almak çok önemli. Bu nedenle yaz kış güneş koruyucu kremler muhakkak kullanılmalıdır. Leke tedavisinde bazı tedavi edici kremlerden de yararlanabiliriz. Örneğin hidrokinon, azelaik asit, retinol, c vitamini gibi. ‘Kimyasal peeling’ diğer bir tedavi yöntemidir. Anestezi gerektirmeden bazı özel asitler yüze sürülerek uygulanır ve oldukça etkili bir yöntemdir. ‘Lazer’ de leke tedavisinde kullanılabilir. Q-switch lazerler, lekede en etkili lazerlerdir. Mezoterapi ise lekede diğer bir tedavi yöntemidir. Burada vitamin ve minerallerden oluşan kokteyller ince uçlu iğnelerle cilt altına verilir. Daha parlak, sıkı, nemli ve lekesiz bir cilt elde edilir. PRP (trombositden zenginleştirilmiş plazma) de son yıllarda leke tedavisinde sık olarak kullanılabilmektedir. Kişinin kendi kanından hazırlanan bir yöntemdir. Bu yöntemle kan alınıp çeşitli işlemlerden geçirilip, kandan ayrılan özel tamir hücreleri problemli alana enjekte ediliyor. PRP leke tedavisi dışında saç dökülmesinde de kullanılmaktadır.”

Evde doğal yollarla maske tarifleri

Yüzdeki kahverengi lekelerin tedavisi için bitkisel doğal maske!

Kahverengi lekeler için maskeler:

Malzemeler;

*2 adet küçük soğan,

*Yarım çay bardağı elma sirkesi

Hazırlanışı;

Maskenin yapılışında kullanacağımız ana madde soğan suyudur. Soğanı soyup rendeledikten sonra suyunu ayırıp başka bir kaba alın. Soğan suyun içerisine yarım çay bardağı kadar elma sirkesi ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı kahverengi leke olan bölgelere sürün ve 10 dakika kadar bekleyin.

Haftada bir defa olmak üzere bu maskeyi uygulamaya devam ediniz.

Kahve rengi lekeler için maske ;

Malzemeler;

*1 tatlı kaşığı yoğurt,

*1 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı; Kabartma tozunu ve yoğurdu karıştırıp leke olan bölgeye sürün. Bu vaziyette yaklaşık 30 dakika kadar yüzünüzde maskenin kurumasına izin verin. Sonrasında ılık su ile durulayın. Bu maske haftada iki kez olarak kullanılabilir.