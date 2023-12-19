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Gündem Yüzde 55 ek zam yapıldı
Gündem

Yüzde 55 ek zam yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-19 14:15:00 -
Yüzde 55 ek zam yapıldı

Belediye bünyesinde çalışan işçilerinin maaşına, piyasa durumu göz önünde bulundurularak, toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen ek zam yapıldı. Yapılan bu ek zamlar ile birlikte belediyede çalışan en düşük işçi maaşı net 20 bin lira oldu.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından belediye bünyesinde çalışan 147 işçiye piyasa durumu göz önünde bulundurularak yüzde 55 oranında ek zam yapıldı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın’ın talimatıyla Belediye bünyesinde çalışan Akdağmadeni Belediyesi, işçilerinin maaşına, piyasa durumu göz önünde bulundurularak, toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen ek zam yapıldı. Yapılan bu ek zamlar ile birlikte belediyede çalışan en düşük işçi maaşı net 20 bin lira oldu.

Düzenlenen toplantıda işçilerle bir araya gelen Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, ilçelerinde gerçekleştirdikleri vizyon projelerinde ve çalışmalarında işçilerin inkar edilemez emeğiniz olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte de aynı özveri ve gayretle, birlik beraberlik içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Yalçın, "İmkanlar ölçüsünde işçilerimize en iyi şartları sunmaya gayret ediyoruz. Piyasa durumu dikkate alarak, yapmış olduğumuz planlamalar doğrultusunda toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen toplamda 147 işçimizin maaşına yüzde 55 oranında zam yapma kararı aldık. Ek zam düzenlemesinin çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’" dedi.

Toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen böyle bir sürprizle karşılaşan işçiler büyük sevinç yaşarken yetkili sendika temsilcileri Abdullah Kocaman ve Kasım Yaman "Emek ve alın terimize her daim sahip çıkarak bizleri hiç bir şekilde zor durumda bırakmayan, desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Nezih Yalçın’a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

Toplantı sonunda Başkan Yalçın’a işçiler adına teşekkür plaketi taktim edildi.

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