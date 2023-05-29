Yüzde 52'yi hazmedemeyenler kendilerini böyle avuttu: Ülkenin yarısı yalana ve nefrete boyun eğmedi!

Muhalefete yakın medya kuruluşları kaybetmenin acısıyla akıl dışı başlıklar ve haberlere imza atıyor.

Birgün'de yer alan bir haberde, "Türkiye’nin tarihi seçimi | Ülkenin yarısı yalana ve nefrete boyun eğmedi!" başlığı kullanıldı.

Haber girişinde ise, "Türkiye tarihinin en kirli seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu yüzde 85'lik katılım oranıyla sonuçlandı. Resmi olmayan verilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy oranı ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 48'e yakın oy aldı. Sonuçlar halkın yarısının tek adam rejimine karşı çıktığını bir kez daha ortaya koydu." diyerek yenilgiyi bir başarı diye yutturmaya çalıştı.