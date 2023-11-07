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Ekonomi Yüzde 25 indirim fırsatını kaçırmayın! Riskli hastalıklara özel kampanya
Ekonomi

Yüzde 25 indirim fırsatını kaçırmayın! Riskli hastalıklara özel kampanya

Yeniakit Publisher
2023-11-07 15:38:00 -
Yüzde 25 indirim fırsatını kaçırmayın! Riskli hastalıklara özel kampanya

Türkiye Sigorta, Riskli Hastalıklar Sağlık Sigortaları’nda 15 Kasım’a kadar yüzde 25 indirim uyguluyor.

İnsan hayatını önemli ölçüde etkileyen, yüksek tedavi maliyetleri olan ve yaşam kalitesini düşüren riskli hastalıklar konusunda tedavi ve destek sigorta paketleri ile paydaşlarının her zaman yanında olan Türkiye Sigorta; Kadınlara Özel Riskli Hastalıklar Sigortası, Riskli Hastalıklar Tedavi ve Destek Sigortası ve Genişletilmiş Riskli Hastalıklar Sigortası’ndan faydalananlara özel Kasım ayının 15’ine kadar yüzde 25 indirim uyguluyor. Kampanya dönemi içerisinde 18 – 59 yaş aralığındaki kişiler bu sigortalardan faydalanabiliyor. 

Türkiye Sigorta’nın düzenlediği özel indirimli Riskli Hastalıklar Sigortası ürünlerinin kapsamında kanser, kalp krizi, organ nakli gibi teminatlar yer alıyor. Kadınlara Özel Riskli Hastalıklar Sigortası ise rahim ağzı kanseri, meme kanseri gibi kadınlara özgü riskli hastalıklara teminat veriyor. Paketlerden herhangi birini alan 40 yaş ve üzeri kişiler için Mamografi ve PSA Testi hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor.  

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