Yüz felcine dikkat!

Bahara kadar kapıdan dışarı adım atarken çok özenli, dikkatli olmak zorundasınız. İşe yetişeceğim acelesi ile yapacağınız bir yanlış, size telafisi zor sorunlar yaşatabilir.

Bunun başında yüz felci geliyor. Ve sonra fiziksel travma ve egzama.

Islak saç ve yüz ile dışarı çıkmayın. Hatta az önce yıkanmış, kurulanmış bir yüzle dahi soğuk havaya çıkmamalısınız. Bu durumda yüz felci riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Pencerelerin çift taraflı açılıp cereyanda kalınmaması gerek.



Enfeksiyona karşı çok duyarlı olanların, soğuk, rüzgarlı iklimlerde yaşayan ve hassas olan kişilerin periferik yüz felci geçirme ihtimali yüksektir. Bu tip durumlarda yüzü korumak ve sıcak tutmak, bir şal ya da atkıyla sarmak lazım.



Rüzgar, hem soğuk havanın etkisini artırır hem de fiziksel travma ile egzama gelişimine sebep olabilir.

Yüz felci iki şekilde oluşuyor. Kişinin beyninde damar tıkanıklığı, tümör veya kanama olduğunda santral yüz felci gelişir. Bu felç hali yüzün alt kısmını yani dudak ve burun çevresini etkiler. Periferik yani diğer yüz felci ise sinirin beyinden çıktığı kanalda soğuk, enfeksiyon ya da o bölgede oluşan bir iltihap sonucu oluşur ve felç geçirildikten sonra yüzün bir kısmında ya da tamamında hissizlik meydana gelir.



Bu felçten hem gözler hem de dudaklar etkilenir. Hatta körlüğe yol açabilir.

Kış aylarının soğuk günlerinde ısınmak amacıyla vücudun sıcak su ile yıkanması uygulaması son derece yanlıştır. Sadece banyo değil, çok sıcak suyla yıkamak yüzü kurutup matlaştırıcı etki yapabilir. Sıcak su ile saç yıkanması ise saç kırılganlığını artırır; saçı kurutur, matlaştırır.

Islak saçla dışarı çıkarken unutulmaması gereken bir diğer şey ıslak deriyle dışarı çıkılmasının zararlı olduğudur. Islak deri kuru ve soğuk hava ile temasta bulunursa deride hücreler arası suyun kaybına sebep olur ve kurumalar gelişir.

Soğuk hava, damarların büzülmesine neden olarak derinin sağlıklı beslenmesini engeller. Bu da; soluk, mat ve kuru bir cilt oluşturur.

Soğuk ve rüzgara karşı başınızı saçlarınızı iyice örtmelisiniz. Atkı, bere ve şal ile takviye yapmadan dışarı çıkmamalısınız.

Yüz felcini bir kere geçiren kişinin 2. ya da 3. yüz felcini geçirme ihtimali daha yüksek. Onun için bu kişilerin daha çok dikkat etmesi gerek..