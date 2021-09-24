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Aktüel Yüz binlerce çalışanı olan sektörde büyük değişiklik: Tek tip kıyafet dönemi başlıyor
Aktüel

Yüz binlerce çalışanı olan sektörde büyük değişiklik: Tek tip kıyafet dönemi başlıyor

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek güvenlik sektörünü değerlendiren Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, özel güvenlik çalışanlarının kıyafet ve logolarına dair çalışmanın geçtiğimiz günlerde yapıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 12:42:00 -
Yüz binlerce çalışanı olan sektörde büyük değişiklik: Tek tip kıyafet dönemi başlıyor

Bir grup basın mensubuyla bir araya gelerek güvenlik sektörünü değerlendiren Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, özel güvenlik çalışanlarının kıyafet ve logolarına dair çalışmanın geçtiğimiz günlerde yapıldığını söyledi.

Özel güvenlik mi, kargocu mu belli olacak


Kösereisoğlu, "15 Eylül'den itibaren devreye girdi. 'Bu kimdir' problemi yaşanmayacak artık. Özel güvenlikçi mi, kargocu mu, dondurmacı mı belli olacak. Kim özel güvenlik kim değil, anlaşılabilecek. Hem kamuda, hem özelde uygulanacak. Kamuda tek tip üniforma olacak, özel sektörde de logo kullanımı zorunlu olacak" dedi.


Mobil kameralar devrede!


Hasat zamanı mahsülleri hırsızlardan koruma ve boru hattı tamiri gibi alanlarda mobil kameralar kullandıklarını anlatan Kösereisoğlu, "Günlük kayıt altına alınan olay sayısı 500-600 civarındadır. Bu bir yerde su patlaması da olabilir, elektrik kontağı da, hırsızlık veya araba çarpması da olabilir. Bunların içerisinde yüzde 1 bile mültecilerle ilgili bir ihbar almıyoruz. Yani arabayı mülteci soymuş, yangını mülteci çıkarmış gibi bir durum yok. Çünkü onlar daha çok dikkat ediyorlar başka ülkede yaşadıkları için. Asayişi risk ediyorlar denilemez bu nedenle" diye konuştu.
Kösereisoğlu şöyle devam etti:
"340 bin özel güvenlik personeli var Türkiye'de, bunun 130 bine yakını kamuda. 2022'de yüzde 5'lik büyüme hedefimiz var istihdamda. Binin üzerinde yeni kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Sektörün genelinde ise büyümenin daha az olacağını düşünüyoruz. 48 ülkede 355 binden fazla çalışanımızla hizmet veriyoruz. Türkiye'de ise 73 ilde 20 bin çalışanımız ile bin 100'ün üzerinde projede çalışıyoruz. 2020 tüm dünyayı, tüm sektörleri etkilediği gibi elbette bizi de olumsuz etkiledi. Hedefimizden yaklaşık yüzde 12 oranında geri kaldık. Daralmanın en fazla hissedildiği sektörler havacılık, turizm, giyim ve hızlı tüketim mağazacılığı oldu."

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