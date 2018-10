Evet, doğru. Aynen böyle “yuvayı dişi kuş yapar" ama.. Yuvayı dişi kuş yapar.. Kim ne derse desin bu çok doğru bir atasözü.. Sebebini biraz düşünürsek eğer, dişi kuşların daha sabırlı olduklarını görürüz. Çünkü beylerin günboyu başka insanlarla yaşadığı olumsuzluklar, sabırlarını aç kurtlar gibi yiyip bitirmiştir. Gün akşama kavuşunca, yorgun argın ve bir o kadar barut fıçısı halinde evlerine düşerler.. Kim bilir belki sabretmekten yoruluyorlardır, sabrı alışkanlık haline getiremedikleri için. Ama gayreti elden bırakmayın lütfen, iyi alışkanlıklar başlangıçta insanı yorar ama sonra tatlı bir huzur sizi kuşatır.

Dişi kuşlar, ailelerinin saadeti için her fedakârlığı göze alır, eşlerinin hoşnud olmadığı alışkanlıklarını terk ediverirler.. Ahlâkı iyiye güzele doğru değiştirmek meşakkatli bir uğraş.

Alışkanlıklarınızı, asla unutmayınız; hayatınızı ve saadetinizi örseliyorsa hemen terk etmelisiniz. Bu kararı alabilmek bir meziyettir..

Hanımlar yeniliklere açıktır. Sırf eşi öyle istiyor diye, saçının şeklini değiştirir, kıyafet seçiminde eşinin arzularına uymayı tercih eder. Eşinin gönlü hoş olsun diye eski tabirle, dantela dokumayı öğrenen hanımlar var.. Kilo sorunu olanlar, hayat arkadaşlarının hatırı kırılmasın diye yemeden içmeden kesilir.. Acaba, hanımların gösterdikleri özen eşleri tarafından görmezden mi geliniyor. Evlilik, tek taraflı yaşanmaz, her iki taraf da birbirlerinin isteklerine ve beğenilerine riayet etmelidir..

Hanımlar öğrenmekten bir an geri durmazlar. Çünkü onların gözünde eşleri, çok bilgili, çok akıllı, her konu hakkında bilgi sahibi, bilgi sahibi olduğu her konuya hakim, eğitimli, kültürlü birer ideal beyefendidir. Öyledir de. Bu sebeple hanımlar onlara, yani eşlerinin kültür seviyesine yetişebilmek için gayret göstermelidir... Mutluluğu yalnızca çamaşır makinesi, buzdolabı, cep telefonu gibi ev eşyalarında görmeyen hanımlar, yalnızca sevgili eşleriyle daha fazla ve nitelikli zaman geçirebilmek için her fırsattan yararlanırlar.



Ne hikmetse, dekorasyon, çocuk eğitimi, aile iletişimi, eşlerin hakları, sınırları, sorumlulukları gibi konularla, sırf hanımıyla ortak bir meşgale edinmek, konuşacak mevzuları artırmak gibi endişelerle kitap karıştıran, kendini geliştirmeye çalışan beylerin sayısı ise parmakla sayılacak kadar az olmaktadır.

Sözü kısa kesmek gerekirse, evet evlilik kutsaldır, onu ayakta tutmak eşlerin görevidir. Gerekli tedbirler hem hanımlar hem de erkekler tarafından alınmalı ki her iki taraf derin muhabbeti, zahmetsiz bir ömrü paylaşabilsinler.