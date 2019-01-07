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Yutulan çorba" Arabaşı" nasıl yapılır? Arabaşı çorbası tarifi

Yutulan çorba nasıl yapılır? Arabaşı çorbası nasıl yapılır? Son günlerde sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videoların arasında bulunan yutulan çorba herkesin dikkatini çekmeye başladı! Arabaşı nasıl yenir? Hangi yöreye aittir. İşte merak edilen çorbanın tarifi!

07 Ocak 2019 Pazartesi 23:13
Yutulan çorba" Arabaşı" nasıl yapılır? Arabaşı çorbası tarifi

Yutulan çorba nasıl yapılır? Arabaşı çorbası nasıl yapılır? Son günlerde sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videoların arasında bulunan yutulan çorba herkesin dikkatini çekmeye başladı! Arabaşı nasıl yenir? Hangi yöreye aittir. İşte merak edilen çorbanın tarifi!

Arabaşı nedir?

Arabaşı çorbası geleneksel türk mutfağından bir çorbadır. Çoğunlukla Yozgat ilinde bilinen bu çorba çok sert soğuklarda anadolu halkının yaratıcılığıyla doğmuştur. Çorbanın özelliği ekmek ile birlikte değil, beraberinde hamur yutularak yenmesidir. Yutulan çorba adı ile sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntüleri ile dikkat çeken çorbanın tarifi haberimizde!

Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler:  

•    3 Bardak un 

•   4 Kaşık tereyağı 

•   7 Bardak tavuk suyu

•   1 Kaşık salça ya da 3 domates

•   1 Piliç

•   Yeterince toz kırmızıbiber

•   Yerince tuz

Yapılışı: 

Arapaşı Yapımı: Temizlenilen bütün piliç parçalanıp etleri iyice yumuşayıncaya kadar kaynatılarak pişirilir. Bir kabın içerisine 1,5 bardak su ile 2 bardak elenmiş un konularak çırpılır. Daha sonra karışımın içerisine üç bardak piliç suyu ve yeterince tuz atılarak ateşin üzerinde koyuca bulamaç oluncaya kadar karıştırılır. Büyükçe bir tepsiye dökülür, düzgünce yayılır ve soğutulur.

Çorbanın Yapılışı: Bir tencereye üç kaşık tereyağı kızdırılır. Kızan yağın içerisine iki fincan un hafifçe konularak hafifçe kavrulur. Hafifçe kızaran unun içerisine 4 bardak piliç suyu, yeterince tuz, acı kırmızıbiber katılır. Karışım karıştırılarak kaynatılır. Çorbanın içerisine önceden pişirilen pilicin etlerinden kemiksiz olarak küçük parçalar halinde atılır ve biraz daha pişirilip çorba ateşten alınır.

Tepsinin içerisine konulan unlu bulamacı kare halinde kesilir. Çorbanın sıcak Arapaşı’nın da soğuk olması gerekli. Kâselere konulan çorbanın içerisine de kare halinde kesilen Arapaşı katılarak afiyetle yenilir.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:13
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