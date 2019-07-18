Yusuf Ziya Günaydın kimdir nereli ve kaç yaşında? Devlet Bahçeli danışmanı

Devlet Bahçeli danışman ataması son dakika haberleri: Eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı olarak atandı. 2004 Yerel Seçimlerinde yerini Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hasan Balaman'a bırakan Yusuf Ziya Günaydın, 29 Mart 2009 Seçimlerinde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak seçimi kazandı ve Isparta Belediyesi Başkanı oldu. Peki Yusuf Ziya Günaydın kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Yusuf Ziya Günaydın kimdir?

Yusuf Ziya Günaydın (d. 1949, Yılanlı Köyü, Aksu, Isparta), Yüksek mimar, Isparta Belediye Başkanı. İlk, orta ve lise tahsilini Isparta'da tamamladı. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi ve 1976 yılında Isparta'da Günaydın A.Ş. Proje Çizim ve İnşaat Uygulama firmasını kurdu. Çizdiği projelerde Selçuklu ve Osmanlı tarzını yansıtması oldukça belirgindir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eserleri arasındadır. 1999 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Isparta Belediye Başkanı oldu. 2004 Yerel Seçimlerinde yerini Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hasan Balaman'a bırakan Yusuf Ziya Günaydın, 29 Mart 2009 Seçimlerinde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak seçimi kazandı ve Isparta Belediyesi Başkanı oldu.

Evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede Almanca bilmektedir. Yusuf Ziya Günaydın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Isparta Belediye Başkan adayı olmuştu.