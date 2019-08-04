Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu! İşte yeni adresi
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.04 Ağustos 2019 Pazar 14:07
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Lille'in son olarak 15 milyon euro teklif ettiğini söylerken, Fransız basınındaki haberlere göre Lille kulübü teklifi 19 milyon euro'ya çıkardı ve anlaşma sağlandı.
Foot Mercato'nun haberine göre, Trabzonspor ile Lille kulübü Yusuf Yazıcı'nın transferinde 19 milyon euro'ya anlaşma sağladı.
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