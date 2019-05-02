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Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla şehir turu

Yusuf Yazıcı'nın, "bordo-mavi" renklere boyattığı ilk arabası ile şehir turu atarak, vatandaşları gidecekleri yere götürdüğü görüntüler sosyal medyada dikkati çekti

02 Mayıs 2019 Perşembe 19:56
Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla şehir turu

TRABZON (AA) - Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Yazıcı'nın, "ilk göz ağrım" diye nitelendirdiği ve bordo-mavi renklere boyattığı araba ile şehir turu atarak, vatandaşları gidecekleri yere götürdüğü görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Bordo-mavili kulüp tarafından hazırlanan ve kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, taraftarın ilgisini çekti.

"Yusuf Yazıcı ile Şehir Turu" adlı videoda, Yusuf Yazıcı, "İlk göz ağrım ile Trabzonspor taraftarıyla buluşmaya gidiyorum. Bakalım insanlar bana ne soracaklar, ben de nasıl karşılık vereceğim. Ben de merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde arabasına binen Yazıcı, şehir turu attı. Karşılaştığı vatandaşları gidecekleri yere götüren ve sohbet eden Yazıcı, zaman zaman arabadan inerek taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

Yazıcı, bir vatandaşın arabasını "bordo-mavi" renklere boyatması ile ilgili sorusuna da şu ifadeleri kullandı:

"Doğum günümdü 29 Ocak. Ondan önce ağabeyimle evde oturuyordum, sohbet ediyoruz. Ağabeyim dedi ki 'Arabayı kaplatsak mı? Bir yerde gördüm çok iyi yapıyorlar.' Öyle konuşma orada kaldı, sonra doğum günümü kutluyoruz. Kalkacağız, ağabeyim dedi ki 'Birini bekliyorum. Biri gelecek senin için özel misafir.' Bir baktım ağabeyimin arkadaşı arabayı getirdi. İşte, arabayı kaplatmış, bordo-mavi iki renk yapmış. Ağabeyimin doğum günü hediyesiydi. Aldığım en güzel hediyeydi."

Bir vatandaşın, "Avrupa'ya bu sene gidecek misin?" sorusuna Yazıcı, şu yanıtı verdi:

"Şimdi benim hayatımdaki düşünceler şöyle, önce bu günü yaşayayım. Bugünü en iyi şekilde yaşayayım, sonra yarına bakayım. Yarını eğer düşünürsem, bugün istediklerimi yapamam. Tabii ki uzun vadede planlarım var ama önce kısa vadede planlarımı yapayım. Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet edeyim. Ondan sonra hem şehrimi hem ülkemi en iyi şekilde Avrupa'da hem temsil etmek hem gururlandırmak istiyorum."

Yazıcı, trafik ışıklarında yanına gelerek sohbet eden çocukları gidecekleri yere kadar götürdü.

Öte yandan Yazıcı, çocuklara imzalı bordo-mavi formasını da hediye etti.


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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 19:56
  1. Futbol
  2. SÜPERLİG
  3. şehir turu videosu
  4. Trabzonspor
  5. Yusuf Yazıcı

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