Yusuf Kaplan'dan flaş paylaşım! "Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmalıdır" Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması gerektiğini belirten Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleşmeden çıkılmasını istediğini iddia ederek "bazı vekiller aksi yönde Erdoğan'a baskı yapıyorlar." dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabı aracılığıyla, hükümete seslenerek Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması gerektiğini ifade etti. Kaplan, geçtiğimiz günlerde de sert sözlerle KADEM'i eleştirmişti. "Erdoğan'a baskı yapıyorlar" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını istediğini iddia eden Kaplan, "Bazı vekiller aksi yönde Erdoğan'a baskı yapıyorlar." açıklamasında bulunarak "Bu vekiller durdurulmalı!" dedi. Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmalıdır. Bu sözleşme eşcinselliği meşrûlaştırmak için geliştirilmiş Soros projesidir. Hedef ailenin çökertilmesidir. Erdoğan sözleşmeden çıkılmasını istiyor. Bazı vekiller aksi yönde Erdoğan'a baskı yapıyorlar. Bu vekiller durdurulmalı!"

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