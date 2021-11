Yusuf Kaplan'dan bomba çıkış: İran, Batılıların en büyük gizli müttefikidir!

İran'a bağlı Lübnan Hizbullah'ının, bölgede Esed rejim güçleriyle ortaklaşa organize ettiği uyuşturucu ticaretinin ortaya çıkmasının ardından Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Yusuf Kaplan'da bugünkü köşe yazısında İran'ın bölgedeki politikalarına ve Batı ile olan ilişkilerine değindi. Kaplan yazısında 'BOP’da belirtilen her yeri işgal ettiler, her lideri devirdiler, her ülkeyi çökerttiler! İran hâriç! İran’a dokunmadılar ve dokunmayacaklar da!' ifadelerine yer verdi.