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Biyografi Yusuf Erdoğan hayatı özgeçmişi! Yusuf Erdoğan kaç doğumlu?
Biyografi

Yusuf Erdoğan hayatı özgeçmişi! Yusuf Erdoğan kaç doğumlu?

Yusuf Erdoğan sosyal medyada çok konuşulan isimler arasında yerini almasıyla birlikte Yusuf Erdoğan kimdir? Yusuf Erdoğan nereli kaç yaşında? Yusuf Erdoğan hangi takımda oynamakta? gibi sorular da bir hayli merak edilmekte. İşte Yusuf Erdoğan’ın hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 16:01:00 - 2022-05-11 16:02:09
Yusuf Erdoğan hayatı özgeçmişi! Yusuf Erdoğan kaç doğumlu?

Yusuf Erdoğan sosyal medyada çok konuşulan isimler arasında yerini almasıyla birlikte Yusuf Erdoğan kimdir? Yusuf Erdoğan nereli kaç yaşında? Yusuf Erdoğan hangi takımda oynamakta? gibi sorular da bir hayli merak edilmekte. İşte Yusuf Erdoğan’ın hayatı, biyografisi...

Yusuf Erdoğan kimdir?

Yusuf Erdoğan 7 Ağustos 1992, Isparta'da doğdu. Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. Araklıspor'da futbol hayatına başlamış ve Süper Lig'deki ilk golünü 19 Eylül 2013 günü atmıştır. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü Apollon Lemesu'a karşı attı ve bu golle takımı maçı 2-1 kazandı. İkinci gölünü 3 Ekim 2013 günü, yine UEFA Kupası'nda Lazio takımına karşı attı, bu maç 3-3 berabere bitti. 03 Haziran 2014 itibarıyla Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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