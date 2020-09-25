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Gündem Yusuf Alabarda derin Fransa'nın Akdeniz hedefini açıkladı
Gündem

Yusuf Alabarda derin Fransa'nın Akdeniz hedefini açıkladı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda, derin Fransa'nın Doğu Akdeniz planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 01:00:00 -

Doğu Akdeniz'de fitilin ateşlendiğini belirten eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda, "Fransa'yı kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Son 30 yıldır 5 Fransazı Cumhurbaşkanının kulağına fısıldayan Jacques Attali'nin önemli bir rolü vardır. Macron'un attığı Tweetlerde Attali'nin payı vardır. Fransa bir deniz ülkesi olarak yorumlanıyor. Fransa'nın Akdeniz'i kimseye kaptırmama gibi bir düşencesi var. Fransızlar kendilerini dünyanın 2. büyük bahri kıyıya sahip bir ülke olduğu düşünülüyor. Attali'nin 15 gün önce yaptığı açıklamada "Hitleri'i durduramadık ama Erdoğan'ı durdurabiliriz" sözleriyle çılgın bir açıklamaya imza attığını söyledi.

Attali ne demişti?

Twitter hesabından yaklaşık 2 hafta önce bir açıklama yapan Attali, "Erdoğan'ın söylediklerini mutlaka duymalı, çok ciddiye almalı ve harekete geçmeye hazır olmalıyız. Seleflerimiz 1933'ten 1936'ya kadar Führer'in konuşmalarını ciddiye almış olsalardı, bu canavarın ilan ettiği şeyi yapmanın yol ve araçlarını biriktirmesini engelleyebilirlerdi." diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.

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