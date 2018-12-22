Yusuf Aksar kimdir nerelidir?

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması hakimliğine Prof. Dr. Yusuf Aksar seçildi. Yusuf Aksar kimdir? Yusuf Aksar nereli? Yusuf Aksar çalışmaları neler?

Aksar, İngiltere'de Sheffield Üniversitesinde yüksek lisans, Bristol Üniversitesinde de doktorasını yaptı. Uluslarası hukuk alanında çok sayıda kitabı ve akademik çalışması bulunan Aksar'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Usul Hukuku, Implementing International Humanitarian Law, From the Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Court ve Implementing International Economic Law Through Dispute Settlement Mechanisms gibi kitapları bulunuyor.

Yusuf Aksar, 2016'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimliği için Türkiye tarafından aday gösterilmişti. Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan ve 7 kişiden oluşan Danışma Paneli, Aksar'ın da içinde bulunduğu 3 adayın hiçbiriyle mülakat dahi yapmaksızın yetersiz olduklarını belirtmişti. Aksar'ın en yüksek oyu alarak UCMRM hakimi olarak seçilmesi, AİHM'in, Türkiye'nin gösterdiği adaylara karşı nasıl bir önyargı içinde bulunduğunun da göstergesi oldu.

Üyelik seçimine giden yol

UCMRM'nin üyesi olan Aydın Sefa Akay, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden sonra ByLock kullandığının ortaya çıkması nedeniyle tutuklanmıştı. Akay, daha sonra terör örgütü üyeliğinden mahkum olmuş ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının havuzundaki 25 hakimden 23'ünün görev süresi, 1 Temmuz 2018'den itibaren BM Genel Sekreteri tarafından 2 yıl süreyle uzatılmıştı. Türkiye'nin yoğun çabaları neticesinde Akay'ın görev süresi uzatılmamıştı. Bir üye hakim ise istifa etmişti.

UCMRM'nin önemi

UCMRM, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin yerine, BM Güvenlik Konseyinin 22 Aralık 2010 tarihli kararıyla kuruldu. Tanzanya'nın Arusha ve Hollanda'nın Lahey kentlerinde olmak üzere 2 şubesi bulunan UCMRM, Ruanda ve Yugoslavya'da gerçekleştirilen savaş ve soykırım suçlarının yargılamalarını yapıyor ve temyiz şeklinde karar veriyor.