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Yürüme engelli Beyzanur'un hedefi dünya şampiyonluğu

- Aksaray'da düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş madalya kazanan yürüme engelli Ordulu sporcu Beyzanur Sezgin, dünya şampiyonluğu hedefliyor- Beyzanur Sezgin:"Hedeflerimin başında dünya şampiyonluğu geliyor. İnşallah daha çok çalışarak bu başarıya ulaşmayı amaçlıyorum"

15 Mart 2019 Cuma 14:08
Yürüme engelli Beyzanur'un hedefi dünya şampiyonluğu


ORDU (AA) - Aksaray'da 25-27 Ocak'ta düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş madalya kazanan yürüme engelli Ordulu sporcu Beyzanur Sezgin, dünya şampiyonluğu hedefliyor.

Beyzanur Sezgin, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve babası İbrahim Sezgin ile birlikte Ordu Vali Yard‎ımc‎ısı‎ Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Beyzanur, 10 yaşında doktorunun tavsiyesi üzerine kendini geliştirmek için yüzme sporuna başladığını söyledi.

Spora başladığı günden bu yana sürekli kendisini geliştirdiğini kaydeden Beyzanur, geçen yıl Kahramanmaraş'ta düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 2 birincilik elde ettiğini, son olarak Aksaray'daki şampiyonada da 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandığını aktardı.

Bundan sonrada yeni hedeflerinin olduğunu dile getiren Beyzanur, "Hedeflerimin başında dünya şampiyonluğu geliyor. İnşallah daha çok çalışarak bu başarıya ulaşmayı amaçlıyorum." dedi.

Beyzanur, kendisi gibi engelli olanlara da çağrıda bulunarak, "Yeter ki istesinler. İstedikleri zaman her şeyi başarabilirler. Kendilerini engelli olarak görmesinler." diye konuştu.

Vali yardımcısı Adem Öztürk ise, "Böyle güzel bir sonucun ortaya çıkması bizi son derece mutlu etti. Ülkemizin geleceğinin ne kadar parlak, ne kadar güzel olacağı bu gençlerimizden belli. Böyle temiz, çalışkan ve gayretli gençlerimiz olduğu sürece hiç kimse bizi durduramayacak, önümüze set koyamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de, "Görüyoruz ki sporcularımızın her biri yaptıkları işten çok mutlu. Beyzanur da bu sporcularımızdan bir tanesi. Kendisini yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:08
  1. altın madalya
  2. Ordu
  3. Ordulu Beyzanur Sezgin
  4. yüzme

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