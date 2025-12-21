Yurtta kalbi duran genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
IHA
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sabahattin Zaim Kız Öğrenci Yurdu'nda fenalaşarak hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Serdivan’daki Sabahattin Zaim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan T.S. odasında fenalaştı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince olay yerinde yapılan kontrolde kalbinin ve solunumunun durduğu belirlenen öğrenci, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. T.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğrencinin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

