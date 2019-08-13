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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

13 Ağustos 2019 Salı 08:58
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 33


İstanbul: Az bulutlu ve açık 31


İzmir: Az bulutlu ve açık 35


Adana: Parçalı ve az bulutlu 35


Bursa: Az bulutlu ve açık 37


Antalya: Az bulutlu ve açık 35


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30


Trabzon: Parçalı bulutlu 28


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 08:58
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