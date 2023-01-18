Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kesimleri, Aydın'ın batısı, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana’nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13

İstanbul: Çok bulutlu 18

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 20

Adana: Çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13