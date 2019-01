Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, İngiltere parlamentosunda reddedilen Brexit anlaşmasına ilişkin gelişmeler takip edilirken, yurt içinde bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentilerin altında kalması ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin faiz artışı konusunda sabırlı olunacağı görüşünü seslendirmeye devam etmesi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,65, S&P 500 endeksi yüzde 1,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 değer kazandı. Analistler, ABD'de kepenk kapatan federal hükümetin 25 günlük rekor süreye karşın halen açılacağına ilişkin somut bir gelişme olmamasının piyasalarda tedirginliğe neden olsa da pay piyasalarının, açıklanan şirket bilançolarına ilişkin iyimserlik ve Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalması ile yükseliş eğilimini koruduğunu ifade etti.

Avrupa tarafında, dün İngiltere parlamentosundaki oylama sonrası Brexit'in uzunca bir süre daha yatırımcı ve siyasetçilerin odağında kalmaya devam edeceği belli oldu. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi. Oylamada büyük bir çoğunluğun hayır oyu kullanmasının ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi, Theresa May hükümeti için güvensizlik oylaması isterken, AB tarafından yapılan ilk açıklamalarda anlaşmasız ayrılığa ilişkin çalışmalara başlandığı kaydedildi.

May'in güven oylamasını sorunsuz atlatması durumunda AB ile yeni bir anlaşma için masaya oturabileceğini dile getiren analistler, piyasalar için en negatif seçeneğin anlaşmasız ayrılık olacağı, ancak bu ihtimalin şimdilik piyasalarda fiyatlanmadığını söyledi.

Brexit oylamasının ardından yeni güne sınırlı da olsa satış ağırlıklı başlayan Asya borsalarında, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün yükseliş rallisini devam ettiren BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 93.400 sınırına kadar çıkmasının ardından günü yüzde 1,22 artışla 93.173 puandan tamamladı. Endeks, yükseliş serisini üst üste 8'inci işlem gününe taşırken, bu dönemdeki değer kazancı yüzde 7'ye yaklaştı.

Analistler, bugün TCMB'nin PPK toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Suriye ve Brexit'e ilişkin gelişmeler ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun da izlenmesi gerektiğini dile getirdi. AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler faizlerde değişiklik beklemiyor.

19 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre 18 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, bir ekonomist 150 baz puanlık indirim olacağını tahmin ediyor. Geçen yıl, 13 Aralık'ta gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24,00'te sabit bırakılmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, aralık ayı konut satışları

12.30 İngiltere, aralık ayı TÜFE

14.00 Türkiye, TCMB PPK kararı

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu