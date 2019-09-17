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Yurt içi petrol üretiminde 20 yılın rekoru kırıldı

2018’de 42 bin 330 varil olan günlük yurt içi petrol üretimi, günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı.

17 Eylül 2019 Salı 10:42
Yurt içi petrol üretiminde 20 yılın rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varilin geçildiğini ve 20 yılın en yüksek üretimine ulaşıldığını bildirdi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018’de günlük yurt içi petrol üretiminin 42 bin 330 varil olduğunu belirtti. “Bağımsız enerji güçlü Türkiye” anlayışıyla tüm kaynakların milletin hizmetine sunulacağını kaydeden Dönmez, “Milli kuruluşumuz TPAO yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı” ifadesini kullandı. 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:42
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. yurt içi petrol üretimi
  3. günlük yurt içi petrol üretimi
  4. Bağımsız enerji güçlü Türkiye
  5. TPAO

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