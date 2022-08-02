Yurt gezileri katılma yaşı kaç? KYK yurtlarında kaç yaşına kadar ücretsiz kalınabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı halka sesleniş konuşmasında önemli konulara değindi. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren konularda açıklamalarda bulunan Erdoğan, gençlere de bir müjde verdi. Erdoğan, saha önce gençlerin seyahat amaçlı gittikleri illerde KYK yurtlarında kalmaları için hayata geçirilen 'Seyahatsever' uygulamasında yaş aralığının gelen talep üzerine genişletildiğini söyledi.

KYK yurtlarında kaç yaşına kadar ücretsiz kalınabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülkemizi gezmeye çıkan gençlerimize yurtlarımızın kapılarını açtığını daha önce açıklamıştık. Seyahatsever adını verdiğimiz bu uygulamaya gerçekten çok fazla talep geldi. Gençlerimizin bu imkandan daha fazla katılımla istifadesini sağlamak için onlardan gelen istek doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik." dedi.

KYK yurtları ne zamana kadar ücretsiz?

KYK yurtları hangi tarihlerde ücretsiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin yaz aylarında gönül rahatlığıyla gezebilmesi için 15 Temmuz - 1 Eylül arasında 81 ildeki yurtlarımız ücretiz olarak konaklamaya açık olacaktır." dedi.