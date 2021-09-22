Yurt dışından gençler Teknofest’te yerini aldı

Yeni Akit Ankara



Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bu yıl da kapılarını dünyanın dört bir yanından ziyaretçilere açtı. Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi adına önemli bir mihenk taşı olan TEKNOFEST’te binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için teknoloji yarışlarına katılıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da yurt dışında yaşayan gençlerin, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST’te yer almasını sağladı.



Yurt dışından gençlerin TEKNOFEST’e katılımını desteklemek için ilana çıkan YTB, başvuruların ardından yaptığı değerlendirme sonucunda yurt dışında; havacılık, uzay ve mühendislik bilimleri alanlarında başarılı gençleri festivale dahil etti. Bu kapsamda; Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan başarılı Türk vatandaşı ve mavi kartlı 37 genç, festivale katılarak Türkiye’nin teknoloji hamlesine şahitlik ediyor.