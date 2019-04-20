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Yürekler ağza geldi, neyse ki korkulan olmadı

Edirne’de Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında, Meriç Nehri’nde 2.

20 Nisan 2019 Cumartesi 18:55
Yürekler ağza geldi, neyse ki korkulan olmadı

Edirne’de Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında, Meriç Nehri’nde 2. Kano Kürek Yarışması yapıldı. Yarışmayı son 50 metreye kadar birinci götüren ekibin kanosunun devrilmesi sonucu izleyiciler panik yaşarken, neyse ki herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.


Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edirne Doğa Sporları (EDOSK) organizasyonunda düzenlenen Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında, Meriç Nehri’nde 2. Kano Kürek yarışları yapıldı. 12 ekip, toplam 24 sporcunun katıldığı kano kürek yarışmasını Bulgar ekip birinci olarak tamamladı.



Talihsiz kazada yürekler ağza geldi


EDOSK üyelerinden oluşan 24 sporcu ikişerli olarak 12 kano ile Karaağaç Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü altından start aldı. Startın ardından yarışmayı uzun ara önde götüren genç sporcular, son 50 metre kala denge kaybı yaşayınca duya düştü ve kanoları ters döndü. Birinciliği, Bulgar sporculara kaptıran Türk ekip, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.


Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu tarafından kürsüye çıkan kanoculara ödülleri verildi.



“Edirne’de boş oda kalmadı”


Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne olarak başarılı bir turizm haftası geçirdiklerini belirterek, “Şu anda Edirne’deki bütün oteller dolu. Boş oda arasanız, boş oda bulmakta herkes zorlanabilir. Sezon gayet iyi geçiyor. İyi başladı ve iyi geçiyor. Bundan sonra ki dönemde de ümit ediyorum, Edirne için Edirneliler için, Edirne esnafı için çok harika bir turizm sezonu olacak. Yapmış olduğumuz bu tip etkinliklerde her zaman için turizm sezonunu canlı ve diri tutuyor. Bu hem turizme fayda sağlıyor hem de Edirne’nin olağan hayatına bir renk katıyor” dedi.


Edirne Doğa Sporları (EDOSK) Başkanı Orkun Akman da Kano Kürek Yarışları’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, gelecek yıllarda Yunanistan, Bulgaristan ve Balkanlardan gelecek olan sporcularla organizasyonun daha da büyük bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 18:55
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