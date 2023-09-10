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Gündem Yürek yakan ölüm!
Gündem

Yürek yakan ölüm!

Yeniakit Publisher
2023-09-10 23:34:00 - 2023-09-10 23:51:10
Yürek yakan ölüm!

Erzurum'da tedavi gören 4 yaşındaki Hamza Yıldız adlı çocuk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yıldız'ın memleketi Iğdır'dan Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Servisi'ne kalp tedavisi için gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki çocuk, istirahat halindeyken fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Yıldız, hastanede yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın naaşı Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yıldız, Iğdır'da gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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