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Aktüel Yürek yakan haber! Kendi için ayırdığı mezara oğlunu gömdü
Aktüel

Yürek yakan haber! Kendi için ayırdığı mezara oğlunu gömdü

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, memleketi Adana'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ergenoğlu'nun, babası Fuat Ergenoğlu için ayrılan mezarlığa defnedildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 15:32:00 -
Yürek yakan haber! Kendi için ayırdığı mezara oğlunu gömdü

Yaklaşık 3 aydır İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde Kovid-19 tedavisi gören 54 yaşındaki Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, geçen gün hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Adana'ya getirilen Ergenoğlu için Çukurova Üniversitesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Tören sırasında yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Ergenoğlu'nun cenazesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli babası Prof. Dr. Fuat Ergenoğlu için ayrılan mezarlığa defnedildi.

"ALLAH kimseye bu acıyı vermesin"

Gazetecilere konuşan anne Ayfer Ergenoğlu (81), "Allah'ım kimselere evlat acısı vermesin. Bittim ben. Sıra benimdi, ona nasıl sıra geldi. Allah'ım beni affet. Dayanılmaz bir acı. Nur gibi bir çocuktu, herkese dokundu benim yavrum. Kimselere bir şey yapmadı, hasta kurbanı oldu" diyerek gözyaşı döktü.

"Ömrünün baharında gitti"

Baba Fuat Ergenoğlu (84), "Ömrünün baharında gitti. Bunca sene uğraştı, didindi, tam vatanına, evlatlarına faydalı olacak bir dönemde gitti. Bunlar birer kahraman ama bunu bilen yok. Bir bilebilseler" diye konuştu.

2 çocuk babası olan Ergenoğlu, 14 Eylül 2020'de sosyal medya hesabında maske uyarısında bulunmuştu. Ergeroğlu, "Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim" demişti.

 

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