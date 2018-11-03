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'Yüreğimizi yakan bir haberdi'

Valbuena, ''Genç bir taraftarın maçtan önce hayatını kaybettiğini duyduk. Yüreğimizi yakan bir haberdi. Onu düşünerek de sahaya çıktık.'' açıklamasını yaptı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:27
'Yüreğimizi yakan bir haberdi'

Galatasaray karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü penaltıdan kaydeden Mathieu Valbuena, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça 11'de başlayan Fransız futbolcu "Uzun bir aradan sonra oynadığım ve takıma katkı sağladığım için mutluyum. Zor bir dönemden geçtim. Futbola büyük tutku duyan bir insanım. Takım arkadaşlarımı dışarıdan izlemek zordu. Bu takıma neler verebileceğimi bilmiyorum. İki aydır oynamıyordum. Arzumu bir şekilde sahaya yansıttım. Bu süreçte küsmedim, kendimi hazır tuttum. Burada Valbuena'nın başarısı değil, en önemlisi takımdır. Takım bu akşam çok iyi oynadı. Sıra dışı bir takım ruhu gösterdik. Maçın başında çok kötü bir haber aldık. Genç bir taraftarın maçtan önce hayatını kaybettiğini duyduk. Yüreğimizi yakan bir haberdi. Onu düşünerek de sahaya çıktık. Taraftarımızın ailesine, Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum. Bu şartlar altında oyuna başladık ve onun için oynadık" ifadelerini kullandı.

"OYUNCU OYNAMADIĞINDA MUTLU İSE SORUN VARDIR"
Kendisini hazır tutmak için sürekli çalıştığını belirten Valbuena "Hiçbir zaman pes etmedik. Hiçbir zaman bu yoldan vazgeçmedim. Her zaman oynadığım kulüplerde kendimi hazır tuttum. Çalışmamın karşılığını alıyorum. Oynamadığım zaman mutlu değildim. Daha önce de söyledim, bir oyuncu oynamadığında mutlu ise bir sorun vardır. Zor bir dönemden geçiyoruz. Benden beklentileri bilerek sahaya çıktım. Kendimi iyi hissediyorum. Belki benimle ilgili insanlarda şüphe vardı ama bunları düşünmeden çalışmalarımı sürdürdüm" dedi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:27
  1. valbuena

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