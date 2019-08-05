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Yunusemre altyapı için seçme yapacak

Yunusemre Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonu başlarken altyapı için 2006-2007 doğumlu sporculardan seçme yapacak.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:06
Yunusemre altyapı için seçme yapacak

Yunusemre Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonu başlarken altyapı için 2006-2007 doğumlu sporculardan seçme yapacak. Seçmeler 20-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.


2019 - 2020 sezonunda TFF Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor geleceğin futbol yıldızlarını belirlemek, altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Yeni sezon için 2006-2007 doğumlu sporcular arasından yapılacak seçmelere gençleri davet eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan altyapı gruplarında başarılı sporcular yetiştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Altyapıyı önemsiyoruz. Burada geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kulübümüzün yapacağı altyapı seçmelerine futbola gönül veren gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.


Yunusemre Belediyespor Altyapı Koordinatörü Ferdi Öztürk ise seçmelere ilişkin şunları söyledi: “Altyapımızda yetiştireceğimiz 2006-2007 doğumlu sporcularımıza yönelik bir takvim belirledik. Yaz okullarının sona ermesinin hemen ardından futbolcu seçmelerini 20-21 Ağustos tarihleri arasında Evrenos Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde sabah saat 10.00’da yapacağız. Seçmelerde başarılı olan gençler kulübümüzün U-13, U-14 altyapı takımlarına dahil edilecek. Altyapıdan 2019-2020 sezonu başında 7 sporcuyu A takıma, 2 sporcuyu Bölgesel Amatör Lig’e, 10 sporcuyu süper amatör takımlarına verdik. Yunusemre Belediyespor olarak altyapıdan oyuncu vermek, tüm yaş gruplarında altyapı oluşturmak için seçmelere tüm sporcularımızı bekliyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:06
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