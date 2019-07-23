0553 313 94 23

Yunus Mallı'dan Max Kruse'ye övgü

- Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı:"Max Kruse'nin Fenerbahçe'de iyi işler yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin geçen sezondan da daha iyi bir sıralama elde edeceğine inanıyorum"- "Emre ağabeyim çok sevdiğim biri, bize, özellikle de genç oyunculara hep yardım eden biri. Fenerbahçe'ye dönmesi güzel bir şey"- "Şimdilik bir şey söylemek için erken. Wolfsburg'da 2 sezon daha sözleşmem var. Türkiye'de oynamak ister miyim, ülkemi seven biri olarak bir gün isterim"- "İzlanda maçında yenilmemiz bizim açımızdan iyi olmadı ama evimizde oynayacağımız maç var. Güzel bir atmosfer yakaladık, bunu inşallah devam ettireceğiz"

23 Temmuz 2019 Salı 11:34
Yunus Mallı'dan Max Kruse'ye övgü


GRAZ (AA) - HİLMİ SEVER - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse'nin sarı-lacivertli takımda iyi işler yapacağını düşündüğünü söyledi.

Yunus Mallı, Wolfsburg'un Fenerbahçe ile oynadığı ve 1-1 sona eren mücadele sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren milli futbolcu, "Genel olarak iki taraf için de iyi bir hazırlık maçı oldu. Doğal olarak iki tarafta da yorgunluk var. İki takım da şu an yoğun bir şekilde yeni sezona hazırlanıyor. İnşallah iki takım da güzel bir sezon geçirir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu sezon önemli transferler yaptığının altını çizen Yunus Mallı, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe şimdiye kadar güzel transferler yaptı. Tebrik etmek gerek. Özellikle Max Kruse. Son yıllarda Bundesliga'da takip ettiğimiz bir oyuncu. Oynadığı takımlarda iyi işler yaptı. Bu sezon da Max Kruse'nin Fenerbahçe'de iyi işler yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin geçen sezondan da daha iyi bir sıralama elde edeceğine inanıyorum."

Kruse'nin önemli yeteneklere sahip bir oyuncu olduğunu aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Hem gol atabilen hem de takım arkadaşlarına iyi pas atıp, gol pozisyonuna sokmayı iyi bilen bir oyuncu. Tecrübesi de var. Son yıllarda oynadığı takımlarda Mönchengladbach, Wolfsburg, Werder Bremen olsun, her yerde iyi işler yaptı. Fenerbahçe'ye de katkıda bulunacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Yunus Mallı, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye geri dönmesi hakkında ise "Emre ağabeyim çok sevdiğim biri, bize, özellikle de genç oyunculara hep yardım eden biri. Fenerbahçe'ye dönmesi güzel bir şey. Yaşı ilerlemesine rağmen hala fiziği üst seviyede. Onun da Fenerbahçe'ye katkıda bulunacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- "Türkiye'de oynamak ister miyim, ülkemi seven biri olarak bir gün isterim"


Wolfsburglu oyuncu, "Bir gün Süper Lig'de forma giymek ister misin?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Şimdilik bir şey söylemek için erken. Wolfsburg'da 2 sezon daha sözleşmem var. Türkiye'de oynamak ister miyim, ülkemi seven biri olarak bir gün isterim. İleride oynamak isterim, ne zaman olur, kısmet olur mu onu söylemek için erken."


- "Şansımız gayet yüksek"


Yunus Mallı, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki şansını da değerlendirerek, şunları söyledi:

"Bence şansımız gayet yüksek. Son İzlanda maçında yenilmemiz bizim açımızdan iyi olmadı ama evimizde oynayacağımız maç var. Güzel bir atmosfer yakaladık, bunu inşallah devam ettireceğiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:34
  1. Bundesliga
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Wolfsburg
  5. Yunus Mallı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Tatil değil, üretim zamanı”
    1. “Tatil değil, üretim zamanı”
    2. ’Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’..
    3. Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 2 kayıp
    4. Akbank, konut kredisi faizini düşürdü
    5. Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek..
    6. Kalp ve akciğerine yapışık tümör..
    7. Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’..
    8. Büyükşehir’den Gülnar’da elma..
    9. Kuveyt Türk ihracatçıların yanında
    10. Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde..
    11. Darbeci pilotların sinsi taktiği!..
    12. ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19..
    13. Yolu trafiğe kapatıp, kontak kapattılar
    14. Trafik kazası geçiren kişilere..
    15. Kartepe’de belediye çalışmaları devam..
    16. Esenyurt’ta iki kadın evlerinde..
    17. Çankaya Belediyesi asfalt..
    18. Teminat mektubu işlemlerini elektronik..
    19. Zlatan Ibrahimovic rakibini hastanelik..
    20. Körfez’de görüntü kirliliğine müdahale
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama