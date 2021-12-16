Yunus Elitaş kimdir? Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Yunus Elitaş hangi görevlerde bulundu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım, görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı.

Yunus Elitaş kimdir?

Yunus Elitaş 1982 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı. 2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atanan Yunus Elitaş, 2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı.

2018 Şubatında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Çeşitli mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayınlanmıştır. Ayrıca gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Yunus Elitaş, evli ve iki çocuk babasıdır.