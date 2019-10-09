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Yunanlardan büyük alçaklık! Türk askerinin gizli bilgisini yayınladılar

"PKK'dan sonra sıra bizde" diyerek Batı'ya ağlayan Yunanlar büyük bir alçaklık yaptı!.. TSK'nın Suriye'deki terör gruplarına yönelik harekatından büyük rahatsızlık duyan Yunan medyası, Türk askerinin koordinat bilgilerini paylaştı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:12
Yunanlardan büyük alçaklık! Türk askerinin gizli bilgisini yayınladılar

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin varlığını yok etmek ve Türkiye'deki Suriyelilere güvenli bölge oluşturarak ülkelerine dönmeyi sağlamak için TSK, Fırat'ın doğusunda Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlığı içinde.

Yunanlardan büyük alçaklık

Mehmetçik, bölgedeki konuşlanmasını sürdürürken, operasyondan rahatsız olan Yunanistan medyası, TSK'nın konuşlandığı bazı bölgelerin koordinatları ve uydu görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Yunanistan bu hareketiyle bir kez daha kimin tarafında olduğunu bir kez daha acıkça belli etti. Aynı zamanda Yunanlar, "PKK'dan sonra sıra bizde" diyerek, dünyaya Türk askerinin operasyonu durdurmaları için çağrı yapmıştı.

Yunanistan'da harekat paniği: PKK'dan sonra sıra bizde!

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:12
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