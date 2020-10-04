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Gündem Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!
Gündem

Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!

Yunanistan'ın navtex provokasyonunun ardından Türkiye-Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan koordinasyon toplantı ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:06:00 -
Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken, atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan iki yeni Navtex yayımlayan Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki bu provokasyonunun ardından flaş bir gelişme yaşandı.

NATO Karargahı'nda Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşecek olan koordinasyon toplantısı teknik nedenlerle ertelendiği bildirildi.

Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik ayrıntılarının görüşüleceği toplantının yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanıyordu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, toplantı teknik nedenlerle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi

Bu kararın iki ülke tarafından ortak bir şekilde alındığı öğrenildi.

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