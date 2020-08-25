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Aktüel Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
Aktüel

Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

Yaklaşık 80 düzensiz göçmenin bulunduğu bottakileri kurtarmak için operasyon başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:20:52 -
Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Rodos Adası'nın batısında bulunan Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı.

Rodos Liman Müdürlüğü, dalgıç ekibi ve bir Süper Puma helikopterinin batan bottaki düzensiz göçmenler için başlatılan arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını duyurdu.

Bölgedeki hava şartlarının arama-kurtarma çalışmaları için elverişli olduğu kaydedildi.

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