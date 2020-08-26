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Aktüel Yunanistan'ın Herke adası açıklarında batan bottan 92 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Yunanistan'ın Herke adası açıklarında batan bottan 92 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 00:54:02 -
Yunanistan'ın Herke adası açıklarında batan bottan 92 sığınmacı kurtarıldı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan botun battığı kazada, 92 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'nın batısında bulunan Herke Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan botun battığı kazada 92 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Batan bottakiler için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına beş gemi ve iki askeri helikopterin yanı sıra bir donanma gemisi ve beş sahil güvenlik botunun katıldığı aktarıldı.

- Batan botta kaç kişi olduğu bilinmiyor

Yetkililer, bottaki yolculardan aldıkları bir imdat çağrısı üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Botta toplam kaç kişi olduğu ve sığınmacıların milliyetlerine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun Yunan adası Herke açıklarında battığı kaydedildi.

Rodos Liman Müdürlüğü, dalgıç ekibi ve bir Süper Puma helikopterinin sığınmacılar için başlatılan arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını duyurmuştu.

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