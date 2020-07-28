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Gündem

Yunanistan'ı telaşlandıran Oruç Reis, yeni görevine hazırlanıyor

Dün gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demir atan 'Oruç Reis', Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:00:00 -
Yunanistan'ı telaşlandıran Oruç Reis, yeni görevine hazırlanıyor

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için görev bekleyen Oruç Reis gemisi, 2 hafta süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişinin ardından, dün gece yarısı Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirledi. Daha önce Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan gemi, bir süredir Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekliyor.

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunacak olan Oruç Reis, yeni görevine hazırlanıyor. Daha önce Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis, o tarihten bu yana Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor.

Antalya Limanı mendirek sahası dışındaki rıhtıma bir süre önce demirleyen sismik arama gemisinin, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlaması bekleniyor. Oruç Reis gemisine dün sabah saatlerinde vinç yardımıyla yük bindirildi.

86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, görev verilmesi halinde Akdeniz'de özellikle Meis Adası güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek.

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